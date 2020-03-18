الإعلام السوداني: شكراً للإمارات

المصدر: دبي - ياسر قاسم

سلطت وسائط إعلامية سودانية، الضوء على إحدى الفعاليات الرياضية لمباراة في كرة القدم لمجموعة من الطلاب السودانيين العائدين من الصين ضمن المجموعة الكبيرة من المواطنين العرب الذين تكفلت الإمارات بإحضارهم من الصين في وقت سابق، وتُشرف الآن على استضافتهم في المدينة الإنسانية بأبوظبي، ونشرت الوسائط الإعلامية السودانية مقطع فيديو للمباراة، وجاء في صدر الاهتمام الإعلامي السوداني لهذه الفعالية الرياضية ما يلي:

(لم تكتف حكومة ‫الإمارات‬ باستضافة طلابنا السودانيين العائدين من الصين فقط، بل وفرت لهم هذه الأجواء الرائعة لممارسة كرة القدم، وهنا مباراة داخلية بين الموجودين في الحجر الصحي).

وأجمعت وسائل الإعلام السودانية على شكر الإمارات وأكدت أن المبادرة تعكس أصالة النهج الإنساني لدولة الإمارات التي لطالما وقفت قيادة وشعبا إلى جانب الدول والشعوب في الأوقات الصعبة، مشيرة في الوقت نفسه إلى المساهمة الإماراتية الفاعلة في تعزيز الجهود الدولية لمكافحة فيروس «كورونا» والحد من انتشاره.

شاهد عيان

وعبر أحمد فتح العليم أحد طلبة الدراسات العليا في مقاطعة هوباي الصينية، وأحد العائدين من الصين ويتلقون عناية وإشرافاً خاصاً في مدينة الإمارات الإنسانية، أن الرعاية التي وجدوها فوق المتوقع، مشيراً للبيئة النموذجية التي توفرت لهم في المدينة الإنسانية، بما فيها ممارسة الأنشطة الرياضية ومن بينها الترفيه بمباريات في كرة القدم .

وقال إن العدد المعتبر للسودانيين مكنهم من تكوين فرق في كرة القدم والتباري في مباريات داخلية فيما بينهم وأحياناً مباريات مع منتخبات الجاليات الأخرى، على رأسهم أبناء الجاليات اليمنية والمصرية والموريتانية، مشيراً إلى أن النشاط الرياضي داخل المدينة الإنسانية كان ذا تأثير إيجابي كبير لدى كل العائدين من الصين، وخلال أيام قليلة قضوها في أبوظبي تبدلت مشاعر الرهبة والخوف التي عاشوها خلال وجودهم في مدينة ووهان الصينية، إلى شعور بالطمأنينة.