راشد بن حميد يطالب بخطة للارتقاء بالتحكيم

المصدر: دبي - العوضي النمر

طالب الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد الكرة، خلال الاجتماع الأول لمجلس الإدارة بضرورة وضع خطة سريعة وطموحة للارتقاء وتطوير منظومة التحكيم خلال الفترة المقبلة، وتفعيل لوائح العقوبات، بما يحقق الانضباط والالتزام من كافة الحكام.

ويقلل من الأخطاء التي تؤثر سلبا على نتائج الأندية، وضمان تحقيق أقصى درجات العدالة خلال تأدية الحكام لمهامهم سواء للحكام داخل المستطيل الأخضر أو تقنية الفيديو، مع الاستعانة بالخبراء والمختصين لتطوير أداء ومهارة الحكام. وشهد اجتماع مجلس الإدارة نقاشاً موسعاً عن التحكيم، وتعدد الأخطاء التي تحدث خلال المباريات، سواء من حكام الساحة أو الفيديو، وتداعيات ذلك باعتراض عدد من الأندية على التحكيم خلال الجولات الماضية.

حيث أكد أعضاء مجلس الإدارة على ضرورة العمل على تقليل الأخطاء قدر المستطاع ومحاسبة الحكام المخطئين، وقام علي حمد بتقديم تقرير كامل عن الموقف والجهود المبذولة للارتقاء بالحكام وخطط اللجنة المستقبلية التي سيتم تنفيذها بعد إعادة تشكيل اللجنة الأسبوع المقبل.

من جهة أخرى، قبلت لجنة الحكام الاستقالة التي تقدم بها المدير الفني الإنجليزي ستيف بنيت من منصبه كمدير فني، وهناك إعادة هيكلة لجنة الحكام بشكل كامل وفق متطلبات المرحلة المقبلة، حيث سيتم اختيار 7 أعضاء للانضمام إلى اللجنة من بينهم عضو مجلس إدارة لتولي مهمة نائب رئيس اللجنة والتعاقد مع مدير فني جديد من ذوي الاختصاص والخبرة، ويعكف رئيس اللجنة الجديد على إعادة هيكلة اللجنة بما يتواكب مع طموحات المرحلة المقبلة.