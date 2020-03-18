«دبي الرياضي» يطلق مبادرة «خلك نشيط وخلك سليم»

المصدر: دبي- البيان الرياضي

أطلق مجلس دبي الرياضي مبادرة رياضية مجتمعية للتدريب في المنزل بعنوان «خلك نشيط، وخلك سليم»، تهدف إلى تشجيع الرياضيين ومختلف فئات المجتمع على التدريب في المنزل حسب برنامج تدريبي يناسب كل شخص. وتتم المشاركة عبر نشر مقاطع فيديو لتمريناتكم الرياضية من المنزل في حساباتكم على منصة إنستغرام مستخدمين وسم الحملة #DSCChallenge وحساب @dubaisc، مع ترشيح شخصين من أصدقائك للمشاركة في التحدي، ليقوم المجلس بإعادة نشره على حسابه.

وتعتبر دبي الرياضة أسلوب حياة في المجتمع حيث أطلقت خلال السنوات الأخيرة مبادرات رياضية عديدة مثل الألعاب الحكومية وتحدي دبي للياقة وبطولة ناس وغيرها من الفعاليات التي تشجع عامة الناس على ممارسة الرياضة لما لها من فائدة على صحة وسلامة المجتمع.