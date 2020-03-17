خورفكان يتبع إجراءات وقائية ويوفر طبيباً بالنادي

المصدر: خورفكان – محمد فضل

تزامناً مع الحملة الوطنية للوقاية من فيروس كورونا اتخذت شركة نادي خورفكان لكرة القدم إجراءات وتدابير احترازية وقائية شملت المرافق التابعة للشركة بملعب صقر بن محمد القاسمي بنادي خورفكان وذلك حفاظاً على صحة منتسبيها وقامت الشركة بتقليص عدد العاملين أثناء ساعات العمل الرسمي والتناوب في أداء المهام بالإضافة الى تفعيل نظام العمل عن بعد لبعض الوظائف الإدارية وذلك منعاً للزحام ، كما اعتمدت برنامجاً متكاملاً لتعقيم النادي ومرافقه المختلفة وتوزيع المنظفات ومعقمات الايادي على كافة منتسبي النادي مع تواجد طبيب اختصاصي على مدار اليوم لإجراء الفحص الدوري للعاملين بالنادي .