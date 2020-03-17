النصر يعتمد التدريبات الانفرادية للاعبين بداية من اليوم

المصدر: دبي-عدنان الغربي

قرر النصر اعتماد التدريبات الانفرادية لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بداية من اليوم ولمدة أسبوع قابل للتجديد وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأجرى الفريق آخر حصة تدريبية جماعية مساء أمس تحت قيادة المدرب الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش قبل ان يتسلم كل لاعب برنامج تدريبي خاص به يقوم بتنفيذه بمقر إقامته على انفراد وسيتم تقييم هذه التجربة بعد أسبوع واحد وبناء على النتائج الفنية سيتخذ قرار الاستمرار عليها أو مواصلة التدريبات عبر توزيع اللاعبين على مجموعات صغيرة في أماكن محددة تجنبا للاختلاط إلى غاية استئناف النشاط.

وأصدرت شركة الكرة بنادي النصر تعميما للاعبين تضمن جملة من التوصيات يتوجب التقيد بها حرصا على سلامتهم، وشملت منع سفر أي من اللاعبين أو الأجهزة الفنية أو الإدرية أو الطبية خارج الدولة حتى لمدة يوم واحد دون الحصول على موافقة خطية من مدير الفريق الأول، وثانيا في حال سفر أي فرد من عائلات اللاعبين أو الأجهزة الفنية أو الإدارية أو الطبية يجب إعلام مدير الفريق حول وجهة السفر وتاريخه، وثالثا في حال مخالطة أي من اللاعبين أو الأجهزة الفنية أو الإدارية أو الطبية لأشخاص قادمين من خارج الدولة يجب إبلاغ مدير الفريق الفريق الأول للتنسيق مع الجهات المعنية وأخذ التدابير الوقائية.

كما دعت شركة الكرة اللاعبين إلى ضرورة البقاء في منازلهم والتقيد بتنفيذ التدريبات الانفرادية حفاظا على سلامتهم وكذلك على جاهزيتهم البدنية.

وأكد عبد الرحمن أبو الشوارب رئيس مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم أن هذه الإجراءات تأتي ضمن التدابير الاحترازية للدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى أن شركة الكرة اتخذت بعض التدابير الأخرى مثل التركيز على العمل عن بعد لعدد من الموظفين وتعقيم مرافق النادي بالكامل، وإيقاف نشاط أكاديمية الكرة ودعوة الإداريين لتجنب الحضور إلى النادي مع متابعة اللاعبين عن بعد.

وشدد أبو الشوارب على ضرورة التزام الجميع بهذه الإجراءات الاحترازية للمصلحة العامة ولضمان نجاح خطة الحكومة في محاربة فيروس كورونا المستجد.