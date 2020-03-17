أروابارينا: أحترم قرار إقالتي فهذا حال الكرة

المصدر: (دبي - إيهاب زهدي)

توجه المدرب الأرجنتيني ردولفو أروابارينا، بالشكر إلى إدارة نادي شباب الأهلي على فترة عمله مع الفريق خلال الموسمين الماضي والحالي، وأبدى احترامه للقرار الذي اتخذته إدارة النادي بإقالته في الأسبوع الماضي، مؤكداً أنه المسؤول الأول فنياً عن نتائج الفريق، والعقل المدبر للأداء، معترفاً بوجود تراجع في مستوى «فرسان دبي» في المباريات الأخيرة، ما تسبب بخسائر متتالية، ولكنه عاد وأكد أن هذه كرة القدم، وأن شباب الأهلي مع هذا قدم مستويات جيدة أمام فرق قوية مثل الهلال السعودي، حامل لقب دوري أبطال آسيا، وباختاكور الأوزبكي، ولكن كانت هناك عوامل أخرى تسببت في خسائر الفريق، نافياً وجود أي مشكلات بينه وبين إدارة النادي.

وقال أروابارينا: «شباب الأهلي لم يحقق نتائج جيدة في الفترة الأخيرة، وهذا متوقع في كرة القدم أن الفريق لا يستطيع الحفاظ دائماً على مستواه العالي، وهناك إمكان حدوث بعض التراجع، وأنا أثق بعملي جداً، ولكن في النهاية الفريق واللاعبون هم من يصنعون النتائج سواء في الوصل أو شباب الأهلي، وخلال سنوات عملي في الإمارات، حققت نتائج جيدة،.

ولكن شباب الأهلي تلقى ضربة موجعة بالخروج من كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وفقدان فرصة الاحتفاظ باللقب، ومع هذا لم تهتز ثقتي باللاعبين، والذين يمكن أن تعول عليهم كثيراً في مستقبل مشوار الفريق». وقال أروابارينا: علاقتي باللاعبين جميعاً جيدة، وقائمة على الاحترام المتبادل، والإطار الفني هو الذي يجمعنا حول المصلحة العامة للنادي.

وحول ما يتردد عن رفضه التعاقد مع المهاجم الإسباني كوندي، وطلبه للتعاقد مع كايو لاعب العين، خلال فترة الانتقالات الصيفية ، قال المدرب: «لم أطلب كايو خلال فترة الانتقالات الصيفية، وإدارة شباب الأهلي عرضت علي 3 خيارات هجومية خلال فترة القيد الشتوية الأخيرة، ولصعوبة التعاقد مع مهاجم آسيوي، تم التعاقد مع كوندي، ولكنه للأسف عندما وصل، لم يكن شباب الأهلي يلعب بشكل جيد، ولكنه محترف متميز.