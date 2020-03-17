5 جولات «نارية» ترسم ملامح «الهواة»

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

يَبدو أن مباريات دوري الدرجة الأولى «الهواة» المقبلة ستكون «حامية الوطيس» وعلى صفيح ساخن وذلك خلال الجولات الخمس المتبقية من عُمر المسابقة، والتي ستكشف عن المتأهلين إلى دوري المحترفين.

وشهدت المباريات الخمس التي جرت في الجولة 17 تسجيل 15 هدفاً بعد فوز البطائح على مسافي 2-1 وهي ذات نتيجة الإمارات الفائز على العروبة فيما فاز الذيد على مصفوت بهدف وحيد وحضرت نتيجة التعادل بهدفين خلال مباراتي العربي ضد الحصن والحمرية مع النواخذة .

وعاد فريق الإمارات المتصدر إلى التحليق مجدداً بعد أن تعرض للهزيمة الأولى له في الموسم أمام النواخذة في الجولة الـ16 ولكن المتصدر الذي يعود للمرة الثانية على التوالي للساحل الشرقي وتحديداً إمارة الفجيرة تمكن من استعادة الانتصارات وتحقيق فوز مُهم وصعب في ذات الوقت على العُروبة بفضل ثنائية البرازيلي ديغو داسيلفا ليرفع الإمارات رصيده إلى 39 نقطة وازدادت حظوظ الفريق أكثر في التأهل .

وتجسدت مقولة التعادل خاسر بحذافيرها خلال مباراة الحمرية ودبا الفجيرة «2-2» بعد أن فقد كل فريق نقطتين كان كل طرف في أشد الحاجة إليهما ليتراجع الحمرية للمركز الرابع بـ27 نقطة مفسحاً المجال للبطائح الذي انفرد بالمركز الثالث والذي يتسلل من الخلف في صمت ومن دون ضوضاء فيما حافظ النواخذة على المركز الخامس بـ26 نقطة.

أبرز المواجهات

وفي أبرز المواجهات المتبقية للإمارات المتصدر ووصيفه دبا الحصن يلتقي الصقور في الجولة 18 بالذيد يليه مسافي ثم البطائح ليختتم مواجهاته بمصفوت وأما دبا الحصن فيلاقي التعاون في الجولة المقبلة ومن ثم يواجه جاره دبا الفجيرة ثم يلتقي بالعروبة وفي آخر جولة يواجه دبا الحصن ابن عمه الذيد.