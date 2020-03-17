العبدولي: «النواخذة» يخطط للمرحلة المقبلة

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

أيد جمعة العبدولي مدير الفريق الأول للكرة بنادي دبا الفجيرة «النواخذة» قرار اتحاد كرة القدم تعليق المسابقات المحلية حتى إشعار آخر، مشيراً إلى أنهم في دبا ينتظرون مزيداً من التوضيح بشأن فترة التوقف وذلك حتى تقوم إدارة النادي وبالتشاور مع الجهاز الفني للفريق برسم ملامح المرحلة المقبلة وذلك في ما يتعلق بمواصلة التدريبات أو إيقافها احترازاً لمنع مخالطة اللاعبين.

وأشار العبدولى إلى أن مدرب الفريق أحمد مجاهد منح اللاعبين راحة تستمر يومين لافتاً إلى أن دبا الفجيرة تبقت له 4 مباريات بدوري الدرجة الأولى أمام كل من العربي، دبا الحصن، التعاون، العروبة وباتت آمال الفريق في العودة من جديد لدوري الخليج العربي صعبة للغاية وخصوصاً بعد التعادل، أول من أمس، أمام الحمرية وهو التعادل الذي ربما أجهض محاولات الفريقين في الصعود إلا إذا حدثت مفاجآت في قادم الجولات، معرباً عن أمله أن تسير الأمور وفقاً لما تشتهي سفن النواخذة في قادم الجولات.

ثناء

وفي العروبة، استحسن خليفة راشد الملاحي رئيس اللجنة الرياضية بنادي العروبة قرار إيقاف المسابقات الكروية وذلك حرصاً على المصلحة العامة، مشيراً إلى أن الجهاز الفني بنادي العروبة سينتظر بالتأكيد ما يستجد من قرارات بشأن استئناف النشاط الكروي بعد إزالة الأسباب والتي نتمنى أن تكون قريباً.

وفي ما يتعلق بوضعية فريقه الذي يحتل مركزاً متأخراً ضمن مسابقة دوري الدرجة الأولى عكس الموسم السابق الذي كان فيه الأخضر العرباوي مرشحاً للتأهل للعب مع الكبار بعد أن أبلى اللاعبون بلاءً حسناً وكانوا على بعد خُطوة من الصعود أول مرة لدوري الخليج العربي ولكن فوز حتا على الحمرية في الوقت القاتل حرم العروبة من الصعود. وقال الملاحي: إن أسباب التراجع تتلخص في مغادرة أعداد كبيرة من لاعبي الفريق الذين تواجدوا مع العروبة خلال الموسم الماضي.