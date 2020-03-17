شباب الأهلي ينظم «آسيا للصالات»

المصدر: (دبي - ياسر قاسم )

اعتمد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، استضافة الإمارات دوري أبطال الأندية الآسيوية لكرة الصالات، في ديسمبر المقبل، وهي المرة الأولى سيقام فيها الحدث القاري الكبير بالدولة، وجاء الاختيار بناء على ترشيح الإمارات شباب الأهلي، ممثل الدولة بالبطولة لاستضافة المنافسات في صالتي النادي بالممزر والنهدة، وتم تقديم ملف متكامل يتضمن كافة متطلبات الاستضافة بتنسيق كامل بين مجلس الشارقة الرياضي المشرف على كرة الصالات ومجلس دبي الرياضي.

وجاء الاختيار بعد حصول نادي شباب الأهلي على تقدير جيد جداً متصدراً التقييم الآسيوي، وسيقوم وفد من الاتحاد الآسيوي خلال الفترة المقبلة بزيارة النادي وتوقيع عقد تنظيم البطولة والاتفاق على كافة التفاصيل. من ناحية أخرى وافق الاتحاد الآسيوي على استضافة الكويت كأس آسيا للسيدات للصالات.