كلباء يوقف النشاط ولا ينوي تقديم استئناف للانضباط

المصدر: كلباء – محمد فضل

أعلن نادي اتحاد كلباء إيقاف النشاط الرياضي اعتباراً من اليوم وبدء فحوصات موسعة على العاملين والموظفين في النادي تنطلق غداً كما سيتم اخضاع الموظفين القادمين من الاجازات الموسمية الى فحوصات مكثفة فضلاً عن خُطة تعقيم شاملة لكافة مرافق النادي تبدأ الأسبوع المقبل،

وفيما يتعلق باتجاه النادي لتقديم أي استئناف لدى لجنة الانضباط بخصوص طرد اللاعب سلطان الزعابي خلال مباراة بني ياس التي انتهت بفوز الفريق السماوي 2-1 ، أشار خالد النقبي المدير التنفيذي لنادي كلباء الى أن اللائحة تشير الى أن الاستئناف يتم في حالة الطرد المباشر في الوقت الذي تلقى فيه لاعبنا الزعابي بطاقة صفرا في الشوط الأول واتبعها الحكم بالبطاقة الصفراء الثانية ثم الحمراء مع احتساب ركلة جزاء غير صحيحة بشهادة كل من شاهد وتابع المباراة منوهاً الى ان فريقه ظل يتعرض لظلم مستمر من قبل قضاة الملاعب حيث خسر الفريق عدد كبير من النقاط وتعرضنا للأخطاء التحكيمية المؤثرة في اكثر من 5 مباريات خلال دوري الخليج العربي وآخرها أمام الجزيرة في الجولة ال18 وكذلك امام بني ياس قبل أيام بعد احتساب ركلتا جزاء لم يراهما الا حكام هاتين المباراتين .