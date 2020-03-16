الكاميرون تستضيف نهائي دوري أبطال أفريقيا

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" رسمياً استضافة الكاميرون نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم الحالي 2019-2020، المقرر إقامته يوم 29 مايو المقبل.

وذكر الاتحاد الأفريقي على حسابه الرسمي بموقع تويتر أن المباراة النهائية ستقام باستاد جابوما بمدينة دوالا الكاميرونية، فيما قرر إسناد تنظيم نهائي كأس الاتحاد الأفريقي "الكونفدرالية" إلى المغرب، وإقامة المباراة على ملعب الأمير مولاي عبدالله بمدينة الرباط يوم 24 مايو المقبل.

وكان الاتحاد الأفريقي قد قرر إقامة نهائي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية من مباراة واحدة، خلافاً للسنوات الماضية التي كان يقام فيها النهائي من مباراتين ذهاباً وإياباً.

وتأهلت فرق الأهلي والزمالك من مصر، والرجاء والوداد من المغرب، إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، إذ يلعب الأهلي مع الوداد، ويواجه الزمالك نظيره الرجاء، حيث تقام مباريات الذهاب يومي 1 و2 مايو المقبل، على أن تقام مباريات الإياب يومي 8 و9 من الشهر ذاته.

بينما تقام مباراتا نصف النهائي في كأس الكونفدرالية بلقائي الذهاب يوم 3 مايو المقبل بمواجهتين تجمع الأولى بين بيراميدز المصري وحوريا كوناكري الغيني، فيما تجمع المواجهة الثانية نهضة بركان المغربي بمواطنه حسنية أغادير، على أن تقام مباراتي الإياب يوم 10 مايو المقبل.