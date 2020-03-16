لجنة المنشطات تجتمع عبر «الفيديو»

المصدر: دبي- البيان الرياضي

قررت اللجنة الوطنية لفحص المنشطات بصورة رسمية اعتماد إقامة الاجتماعات الدورية لمجلس الإدارة مستقبلاً، عبر تقنية الاتصال المرئي، وذلك بعد التجربة الناجحة التي أقامتها في اجتماعها الدوري أول من أمس، بعد القرار الصادر من الجهات الصحية بشأن التحذيرات من التجمعات، وقال فيصل حاجي نائب رئيس اللجنة، إن الاجتماع جرى خلاله استخدام الاتصال المرئي، وأثبت كفاءته بشكل كبير، وهو ما جعلهم يقررون اعتماده في المستقبل حتى في حال انقشاع الأزمة الصحية التي تواجه العالم، وترأس الاجتماع الدكتورة ريمة الحوسني رئيسة اللجنة، وضم الأعضاء الدكتور مطر النيادي، والدكتورة أسماء النعيمي، ودانيا المهيري.