كواترو بطل دوري الدرجة الثانية في النسخة الأولى

المصدر: عجمان - البيان الرياضي

حسم فريق كواترو بطولة دوري الدرجة الثانية بفوزه على الحزم بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف في الجولة قبل الأخيرة من الدوري ليرفع رصيده إلى 38 نقطة في المركز الأول وبفارق 5 نقاط من أقرب منافسيه قبل ختام البطولة بجولة واحدة.

ونجح فريق كواترو من حسم لقب النسخة الأولى بعد مباراة قوية شهدت ندية وإثارة في مجمل أوقات اللقاء مع فريق الحزم صاحب المركز التاسع الذي لم يكن سهلاً طوال فترات المباراة، ولكن خبرة لاعبي كواترو وتوفيقهم بترجمة الفرص إلى الأهداف رجحت كفة البنفسجي وتوجت جهود مدربه المواطن الكابتن خلفان حليس الذي أثبت كفاءة العنصر المواطن في قيادة الفرق وتحقيق الإنجازات. وفي باقي النتائج نجح فريق الفلاح من حسم تأهله لدوري الدرجة الأولى بعد ضمان المركز الثاني بفوزه على فريق يونايتد صاحب المركز الثالث بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف ليرفع رصيده إلى 33 نقطه وبفارق 6 نقاط عن صاحب المركز الثالث فريق يونايتد ليرافق فريق كواترو في التأهل لدوري الدرجة الأولى.

معايير

أكد المدرب المواطن الكابتن خلفان حليس مدرب فريق كواترو بعد فوز فريقه بالمركز الأولى والتتويج باللقب في نسخته الأولى، مثمناً دور الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس مركز كواترو الرياضي بعجمان لدعمه اللامحدود ومتابعته الميدانية للفريق طوال فترات الموسم وثمن زيارة سموه للاعبي الفريق عشية المباراة الأخيرة، حيث كانت لكلمات سموه أكبر دافع للاعبين والجهاز الفني للفوز والتي توجت جهود الفريق لحصد اللقب. وتختتم منافسات دوري الدرجة الثانية في الأسبوع القادم بلقاء قمة يجمع بطل المسابقة فريق كواترو مع وصيفه فريق الفلاح في لقاء تحصيل حاصل بعد حسم البطولة.