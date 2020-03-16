حبوش الوصل يكسب رِهان شقيقه لاحج

المصدر: حتا – محمد فضل

تمكن لاعب الوصل حبوش صالح من كسب رهانه مع شقيقه لاحج صالح لاعب حتا، بعد أن قاد الشقيق الأكبر «حبوش» فريقه لتحقيق الفوز على حتا بنتيجة 3-2 وتسبب في صناعة هدفين من أهداف فريقه الثلاثة، حيث كان بمقام مصدر إزعاج لفرقة الإعصار وذلك بتحركاته المستمرة وتمريراته الساحرة طوال زمن المباراة، ليكسب رهانه مع شقيقه لاحج الذي التقاه وجهاً لوجه على أرضية ملعب المباراة ولكنه فشل في إيقاف خُطورته ولكن ربما تختلف الوضعية في المنزل وينجح لاحج في التفوق على أخيه في ألعاب أخرى غير كرة القدم، وتحدث لاحج حبوش عن تلك العلاقة الطيبة، التي تجمعه بشقيقه النجم الدولي حبوش قائلاً: أجد كل الدعم والمساندة من كافة أفراد أسرتي، ولكن يبقى شقيقي وصديقي حبوش، هو الداعم الأول لي في كافة المواقف، وهو ليس بشقيقي فقط، بل أعده صديقي المقرب، ويكفي أنه دوماً يكون رفيق السفر في قضاء الإجازة السنوية، ومهما كانت الأمكنة، لا أشعر بحلاوتها إلا بوجود حبوش صالح، وخاصة أننا منذ الصغر نلعب بالمراحل السنية في بني ياس.