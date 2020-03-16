5 تصديات إعجازية لـ «سناني الظفرة» أمام الوحداوية

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

نفذ خالد السناني حارس مرمى الظفرة، 5 تصديات إعجازية خلال مباراة فريقه أمام الوحدة أول من أمس في الجولة 19 من دوري الخليج العربي، والتي حول عبرها أصحاب السعادة تأخرهم بهدف إلى فوز بهدفين. وتسبب السناني في إحباط لاعبي الوحدة بتألقه في إبعاد 5 كرات خطرة كان يمكن أن تستقبلها شباكه أو شباك حارس مرمى آخر، لكنه أبهر المنافس بمهارته الفائقة وكان سببا في تأخر هدف الوحدة الأول الذي جاء في الدقيقة 58، وقبلها نجح في تحويل تهديفة قوية للإسباني غاسبار إلى ضربة ركنية، واتبعها بإبعاد انفراد تام لليم يونج عندما احتضن كرته بكل سهولة والتي سددها الكوري الجنوبي بقوة بالقرب من خط الستة، وكذلك أبعد رأسية للاعب لي ريم في الدقيقة 33 بصعوبة ومهارة فائقة.

وبعد أن أدرك الوحدة عبر محاولاته المستمرة هدف التعادل، تصدى السناني لتهديفة المخضرم تيجالي من رأس منطقة الجزاء بردة فعل سريعة، وحرم ذات اللاعب من الوصول لشباكه بتهديفة مماثلة حولها إلى ضربة ركنية، قبل أن يستقبل الهدف الثاني الذي انتهت عليه المباراة. عقب اللقاء تلقى خالد السناني الذي يعتبر صاحب أفضل تصديات في دورينا، التحية رغم الخسارة من الجهاز الفني للظفرة وزملائه اللاعبين على تألقه اللافت وأيضا من لاعبي الوحدة، وسجل النجم خميس إسماعيل إشادة مباشرة بحارس مرمى الظفرة، وقال إنه قدم مستوى متميزا وأبعد العديد من الكرات الخطرة، وقال: أهنئ السناني على تألقه الذي أكد به أنه حارس متميز وكبير.