اتحاد الكرة يوزّع حقائبه الإدارية اليوم

المصدر: دبي- العوضي النمر

يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة اجتماعه الأول في مقره بدبي عصر اليوم برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، حيث سيتم توزيع الحقائب الإدارية على الأعضاء، بعد تصديق الجمعية العمومية علي القائمة التي تقدم بها رئيس الاتحاد، كما سيتم خلال الاجتماع حسم قضية نائب رئيس مجلس الإدارة الثاني، نظراً للتنافس القوي بين حميد الطاير ويوسف حسين، حيث سيتم اللجوء إلى التصويت بين الأعضاء في حال لم يتم الحسم بالتراضي، وسيتم خلال الاجتماع وضع عدد من الأفكار التطويرية للبدء بتنفيذها من خلال خطتين واحدة قصيرة المدى تمتد للسنوات الأربع المقبلة، والثانية طويلة المدى تمتد حتى عام 2038.

تأجيل

من جهة أخرى، قرر اتحاد الكرة تأجيل مباريات مسابقة تحت 19 سنة حتى إشعار آخر تزامناً مع قرار سابق بوقف جميع مسابقات وتدريبات فرق المراحل السنية تحت 17 وما دون كإجراء احترازي ووقائي حفاظاً على سلامة اللاعبين. وقال اتحاد الكرة إلحاقاً بالقرار الذي أصدره الاتحاد يوم الخميس الموافق 12 مارس 2020 بشأن تأجيل المباريات في كافة مسابقات المراحل السنية للفئات العمرية تحت 17، 16، 15، 14، 13، 12 سنة من تاريخه وحتى إشعار آخر، تقرر كذلك تأجيل مباريات مسابقة تحت 19 سنة (الدوري والكأس) من تاريخه وحتى إشعار آخر.

كما قرر اتحاد كرة القدم إيقاف تدريبات فرق المراحل السنية بمختلف فئاتها والأنشطة التابعة لكرة القدم للسيدات والصالات والأكاديميات الكروية من تاريخه وحتى إشعار آخر، مع استمرار مسابقات الفريق الأول وتحت 21 سنة وأخذ التدابير اللازمة وتقييم الوضع بالتنسيق مع الجهات المختصة ورابطة المحترفين الإماراتية.

تأمين

كما وضع اتحاد الكرة عدداً من الإجراءات الاحترازية لتأمين سلامة جميع اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية بالتعاون مع الأندية، ومنها إيقاف التدريبات لجميع فرق المراحل السنية للجنسين مطالبة الأندية بتزويد اتحاد الكرة كشوفاً تتضمن أسماء اللاعبين والموظفين والمعنيين بالفريق الأول والرديف المستمر نشاطهما مع نسخة من هوية كافة العاملين في موعد أقصاه اليوم الاثنين، وعدم السماح للاعبين وأعضاء الأجهزة الفنية والإدارية والموظفين والمعنيين بالسفر خارج الدولة والتنسيق مع اتحاد الكرة بهذا الخصوص وضرورة إعلام اتحاد الكرة بأية حالة مخالطة مع اللاعبين من هؤلاء في حال قدومهم للدولة، مع إعلام الاتحاد بتواريخ سفر وعودة أي من هؤلاء وعائلاتهم حفاظاً على سلامة الجميع. ودعا اتحاد كرة القدم الجميع إلى ضرورة الالتزام بالقرارات الصادرة حفاظاً على سلامة المجتمع، كما سيتم اتخاذ عدد من الإجراءات الإضافية الخاصة بهذا الشأن.