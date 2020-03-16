«عموري» يكسب تقدير «العيناوية»

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

رد الدولي عمر عبد الرحمن صانع ألعاب الجزيرة، على الانتقادات التي طالته الفترة الماضية، وتوهج في «الديربي»، الذي جمع فريقه مع العين بالجولة 19، وأحرز هدف التعادل لـ «الفخر» في الدقيقة 42 من المباراة، ليكون شرارة الانطلاقة للفريق، كما ساهم «عموري» في صناعة الهدفين اللذين سجلهما كينو في الدقيقة 82، وعلي مبخوت في الزمن المحتسب بدل الضائع. ورفض «عموري» الاحتفال عقب تسجيله هدف التعادل في مرمى «الزعيم»، عرفاناً لفريقه الأسبق، الذي لعب له سنوات طويلة، وصنع معه نجوميته، ولقي تصرفه تقدير زملائه القدامى والجماهير العيناوية، والإشادة من جماهير الجزيرة.