حرب وصلاوية ضد كورونا

المصدر: دبي-علي شدهان

أعلن نادي الوصل الحرب على فيروس كورونا من خلال إطلاق مبادرة واسعة تشتمل على العديد من الإجراءات الاحترازية المتناغمة مع توجيهات الجهات الصحية المعنية في الدولة، والمتوافقة مع نهج النادي في القيام بدوره المجتمعي إلى جانب الرياضي، وذلك بهدف الحد من تأثيرات الفيروس، والعمل الجاد على منعه، والقضاء عليه نهائياً في مختلف المرافق والمنشآت، عبر نشر مفهوم الثقافة الصحية الهادفة، والقيام بخطوات عملية.

وبدأ الوصل بتطبيق مبادرته أمس في منشآت النادي، ومرافقه ومكاتب العاملين فيه، وغرف ملابس اللاعبين، وفق معايير صحية محددة، وباستخدام أحدث وسائل ومواد الوقاية الصحية، وبادر إلى تجسيد مبادرته على ارض الواقع، بتشكيل لجنة برئاسة الدكتور صالح العبدولي وعضوية عدد من أبناء النادي لمتابعة لاعبيه وأعضاء الأجهزة الفنية والإدارية لفرق المراحل العمرية الذين يتمتعون الآن بإجازات نتيجة توقف النشاط وفقاً لتوجيهات الجهات المعنية في الدولة، والقيام بسلسلة زيارات إلى بيوتهم لتزويدهم بكل أدوات ووسائل الوقاية الصحية الفاعلة من «الفيروس».

وحرص نجوم الوصل خلال مباراتهم مع حتا بالجولة 19 لدوري الخليج العربي، على الاحتفال الفوز بطريقة مبتكرة ابتعدوا فيها عن المصافحة بالأيادي، مكتفين بتحية «الكوع».