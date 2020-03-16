تأجيل دوري المحترفين 4 أسابيع

المصدر: دبي - البيان الرياضي

قرر اتحاد الكرة وبعد التنسيق مع الجهات المختصة تعليق نشاط كرة القدم في الدولة من أمس ومدة 4 أسابيع كإجراء احترازي بسبب فيروس كورونا على أن يتم تقييم الوضع ومراجعته بعد انقضاء الفترة الزمنية المحددة، وأكدت رابطة المحترفين تأجيل مباريات دوري الخليج العربي ومسابقة 21 سنة خلال الفترة المحددة.

ويأتي القرار في إطار حرص اتحاد الكرة على التقيد بالتعليمات التي تصدر عن الجهات المختصة بالدولة واتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظاً على سلامة كل أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين. وشمل القرار بجانب المسابقات التي يُنظمها اتحاد الكرة والرابطة، أنشطة المنتخبات ولجنتي كرة القدم للسيدات والصالات والأكاديميات الخاصة وغيرها.

وثمن الاتحاد جهود الجهات المختصة في الدولة للحفاظ على سلامة الجميع.