دوري الإمارات.. «صخب» في «الدافئة»

المصدر: دبي - علي شدهان

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يشهد وسط لائحة الترتيب العام لفرق دوري الخليج العربي لكرة القدم في الإمارات، نوعاً من «الصخب» في ضوء نتائج مباريات الجولة 19 للبطولة، وأسفرت عن «تزاحم» سداسي الأضلاع في المنطقة التي كثيراً ما توصف بـ«الدافئة»، مع توقعات بازدياد «وتيرة» ذلك «الصخب» في الجولات القادمة.

مرارة الهزيمة

وفيما تشهد المنطقة الدافئة صخباً، والقمة وضوحاً، ما زال مؤشر الغموض يتصاعد من جولة لأخرى في قاع الترتيب العام لفرق الدوري، وخصوصاً مع تجرع رباعي المراكز الأخيرة، مرارة الهزيمة في الجولة 19.

محصلة الجولة

وبالعودة للمحصلة في ختام الجولة 19، أجاد شباب الأهلي بكيفية خدمة نفسه بنفسه بفوزه الساحق على عجمان بخمسة أهداف لهدفين، مواصلاً تربعه على قمة الترتيب برصيد 43 نقطة، متقبلاً هدايا الآخرين، وخصوصاً من الجزيرة الذي نجح في عرقلة العين المطارد الأبرز للفرسان على القمة.

بارقة أمل

وتمسك العين ببارقة أمل معانقة الدرع باحتفاظه بوصافة الترتيب بـ37 نقطة رغم تعثره بالخسارة بثلاثة أهداف لهدف أمام الجزيرة الذي حل ثالثاً بـ36 نقطة، فيما أظهر الشارقة قدراً من الإصرار على مطاردة المتصدر باحتلاله المركز الرابع بـ35 نقطة بعد فوزه على الفجيرة بثلاثية نظيفة.

النصر والوصل

وحافظ الوحدة على مركزه الخامس بـ35 نقطة بفوزه على الظفرة بهدفين لهدف، بينما لمع النصر والوصل بتقدمهما للمركزين السادس والسابع بـ31 و29 نقطة على التوالي بعد فوز الأول على خورفكان بهدف نظيف، والثاني على الظفرة بثلاثة أهداف لهدفين.

فوز ثمين

وواصل الظفرة التراجع باحتلاله المركز الثامن بـ29 نقطة إثر خسارته بهدفين لهدف أمام الوحدة، فيما احتل بني ياس المركز التاسع بـ23 نقطة بعد فوزه الثمين على اتحاد كلباء بهدفين لهدف، تاركاً المركز العاشر لعجمان بـ18 نقطة بعد خسارته القاسية أمام شباب الأهلي بخمسة أهداف لهدفين.

رباعي القاع

وتعرض رباعي القاع للهزيمة، وحافظ أعضاؤه على مراكزهم ورصيدهم من النقاط من دون تغيير، اتحاد كلباء في المركز 11 بـ16 نقطة بعد خسارته أمام بني ياس بهدفين لهدف، وخورفكان في المركز 12 بـ15 نقطة بخسارته أمام النصر بهدف نظيف، وحتا في المركز 13 بـ13 نقطة بخسارته من الوصل بثلاثة أهداف لهدفين، والفجيرة في المركز 14 والأخير بـ12 نقطة إثر خسارته من الشارقة بثلاثية نظيفة.

سباق الأفضل

وعلى صعيد سباق الأفضل في الجولة 19، لمع نجم الدولي الإماراتي أحمد خليل لاعب شباب الأهلي، وفرض أفضليته على صعيد اللاعبين بعدما قاد فريقه إلى الفوز على عجمان بخمسة أهداف لهدفين، حصته منها هدفان، فيما نجح الإسباني جيرارد ساراغوسا مدرب شباب الأهلي في فرض أفضليته على صعيد مدربي فرق الجولة بعدما قاد فريقه ببراعة للفوز بالخمسة على عجمان.

نخبة نجوم

وأفرزت الجولة 19 نخبة من النجوم الذين بالإمكان اعتبارهم التشكيل المثالي، حميد عبدالله «الوصل» لحراسة المرمى، وللدفاع، عبدالرحمن صالح «الوصل» ووليد عباس «شباب الأهلي» وشانغ «الوحدة» وعبدالله غانم «الشارقة»، وللوسط، كارتابيا «شباب الأهلي» وتوزي «النصر» وعمر عبدالرحمن «الجزيرة» وليما «الوصل»، وللهجوم، أحمد خليل «شباب الأهلي» ولابا «العين».

قائمة الهدافين

وواصل التوغولي لابا «العين» تصدره قائمة الهدافين بـ19 هدفاً، وجاء الإماراتي تيغالي «الوحدة» ثانياً بـ15، والإماراتي أحمد خليل «شباب الأهلي» ثالثاً بـ13، والإماراتي علي مبخوت «الجزيرة» رابعاً بـ13، والبرازيلي بيدرو «الظفرة» خامساً بـ12، والإماراتي فابيو ليما «الوصل» سادساً بـ12، والتوغولي ملابا «اتحاد كلباء» سابعاً بـ11، والبرازيلي مينديز «الشارقة» ثامناً بـ11، والبرازيلي ويلتون «الوصل» تاسعاً بـ9، والإسباني نيغريدو «النصر» عاشراً بـ8 أهداف.