اتحاد الكرة يعلق النشاط الرياضي اعتباراً من اليوم

المصدر: البيان الإلكتروني

قرر اتحاد الإمارات العربية المتحدة لكرة القدم وبعد التنسيق مع الجهات المختصة تعليق نشاط كرة القدم في الدولة للموسم الرياضي 2019-2020 اعتباراً من اليوم الأحد الموافق 15 مارس 2020 ولمدة أربعة أسابيع كإجراء احترازي بسبب فيروس كورونا المستجد المعروف باسم “COVID19" على أن يتم تقييم الوضع ومراجعته بعد انقضاء الفترة الزمنية المحددة .

ويأتي القرار في إطار حرص اتحاد كرة القدم على التقيد بالتعليمات التي تُصدر عن الجهات المختصة بالدولة واتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظاً على سلامة كل أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين .

ويشمل القرار جميع المسابقات التي يُنظمها اتحاد الكرة ورابطة المحترفين الإماراتية وأنشطة المنتخبات الوطنية ولجنتي كرة القدم للسيدات والصالات والأكاديميات الخاصة وغيرها .

ويُثمن اتحاد كرة القدم الجهود التي تبذلها الجهات المختصة في الدولة للحفاظ على سلامة الجميع