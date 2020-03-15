الدوري مستمر.. الجزيرة يحسم «الديربي»

المصدر: متابعة: محمد فضل، أحمد عيسى، محمد محسن

أعلنت رابطة المحترفين، بالتنسيق مع اتحاد الكرة والجهات المختصة، استمرار مباريات دوري الخليج العربي ومسابقة تحت 21 سنة، وفق المواعيد المحددة في جداول المسابقات، مع أخذ التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية اللازمة، واستمرار تقييم الوضع مع الجهات المعنية.



من ناحية أخرى، حسم فريق الجزيرة الديربي لمصلحته أمس، وتغلب على العين 3 - 1 باستاد محمد بن زايد، ضمن مباريات الجولة 19 لدوري الخليج العربي لكرة القدم، وحافظ «فخر أبوظبي» على المركز الثالث، برصيد 36 نقطة، بينما تجمّد «الزعيم» عند 37 نقطة وصيفاً. تقدم العين بهدف لابا كودجو «ق39»، وأدرك «عموري» التعادل للجزيرة «ق42» رافضاً الاحتفال أمام «الزعيم»، وأحرز البرازيلي كينو هدف التقدم للجزيرة «ق82»، وأضاف علي مبخوت الهدف الثالث في الوقت المحتسب بدل الضائع«ق 90 4»، ولعب العين ناقص العدد بعد طرد بندر الأحبابي وتلقيه البطاقة الصفراء الثانية «ق70».



وحقق الشارقة فوزاً سهلاً على مضيفه الفجيرة بنتيجة 3 - 0، ووصل إلى النقطة 35 مقلّصاً الفارق مع شباب الأهلي «المتصدر» إلى 8 نقاط، سجل ثلاثية الشارقة كل من ميلوني ومينديز وشوكوروف في الدقائق 19، 75، 90.



وفاز الوحدة على الظفرة باستاد حمدان بن زايد 2 - 1، سجل لـ«العنابي» تيغالي، وباول موبوكو «ق 58 و74»، وللظفرة جواو بيدرو «ق 7»، ورفع الوحدة رصيده إلى 35 نقطة.

وتغلب بني ياس على ضيفه اتحاد كلباء 2 - 1.

تقدم «النمور» بهدف مالابا من ركلة جزاء «ق 43»، وأحرز لـ«السماوي» ررتيشاد الميدا من ركلة جزاء «ق 52»، ومحمد الحمادي «ق 90 2»، وبهذه النتيجة رفع بني ياس رصيده إلى 23 نقطة.

