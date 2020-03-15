استطلاع «البيان»: 60 %: شباب الأهلي سيحافظ على الصدارة من دون أروابارينا

المصدر: دبي ـ عزالدين جادالله

أكد 60% من المشاركين في استطلاع «البيان» الأسبوعي والمنشور عبر موقعها الإلكتروني وحسابيها الرسمي على شبكتي التواصل الاجتماعي «فيس بوك» و«تويتر» أن شباب الأهلي سيتمكن من الحفاظ على صدارته لدوري الخليج العربي بعد إقالة مدربه الأرجنتيني أروابارينا، مقابل 40% من المشاركين أكدوا العكس.

وناقش «البيان» الموضوع عبر سؤال مفاده: «هل تعتقد أن شباب الأهلي سيحافظ على صدارة الدوري بعد إقالة أروابارينا؟».

تفاصيل

وفي تفاصيل الاستطلاع أكد 52 % من المشاركين على الموقع الإلكتروني أن شباب الأهلي قادر على الحفاظ على الصدارة بالرغم من إقالة المدرب، مقابل 48 % أكدوا العكس، وفي «تويتر» أشار 67% إلى قدرة «الفرسان» على التشبث بالصدارة، مقابل 33% أكدوا تأثر صدارة الفريق.

وفي «فيس بوك» أجمع 61% على امتلاك شباب الأهلي القدرة على البقاء في الصدارة، في حين ذهب 39 % إلى خلاف ذلك.

قرار صائب

وأكد علاء مدكور المحلل الكروي بقنوات دبي الرياضية أن قرار إقالة المدرب الأرجنتيني أروابارينا من تدريب شباب الأهلي في محله وجاء في الوقت المناسب، مشيراً إلى أن على الفريق أن يخدم نفسه بنفسه دون النظر إلى نتائج الآخرين إذا كان يريد البقاء في الصدارة.

وقال: القرار في هذا التوقيت الهدف منه خلق حالة صدمة لدى اللاعبين تشعرهم بمدى خطورة الوضع الحالي وأن عليهم التحرك لإعادة الفريق لمساره الطبيعي.

وأضاف: لاحظنا الإخفاق المتكرر للمدرب بدليل خروج الفريق من معظم البطولات بالرغم من كل الإمكانيات التي وفرتها إدارة النادي للفريق، وصدارته الحالية للدوري تأتي لتراجع المنافسين وهذه وجهة نظري.

أسلوب

وتابع: ضاعت الكثير من النقاط بسبب أسلوب المدرب وقراءته الخاطئة للمباريات، فضلاً عن التغييرات المتكررة في التشكيلة وعدم القدرة على تدوير اللاعبين، ولم يقدم الفريق المردود المنتظر في دوري أبطال آسيا رغم وجود وقت كاف للتحضير لها.