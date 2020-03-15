«الحمرية» يطلق مجموعة إجراءات احترازية

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

في إطار حرص نادي الحمرية الثقافي الرياضي على صحة وسلامة لاعبيه ومنتسبيه وزوار نادي الحمرية الثقافي الرياضي والموظفين، عزز النادي من إجراءاته الاحترازية، وتدابير الصحة والسلامة العامة، عبر مجموعة من الإجراءات، وإطلاق المبادرات التشغيلية التي تدفع باتجاه السلامة العامة.

وأفاد جمعة عبيد الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية الثقافي الرياضي، بأن النادي، وفي إطار حرصه على صحة وسلامة كافة أبناء النادي، من مختلف اللجان الرياضية والثقافية والموظفين، سارع إلى تعليق كافة الأنشطة التدريبية والفعاليات الرياضية والثقافية بالنادي، وإيقاف العمل في مسبح النادي والصالة الرياضية المغطاة وصالة اللياقة البدنية (GYM)، حرصاً من النادي، ممثلاً بمجلس الإدارة على الصحة والسلامة للجميع، وتفعيلاً للتوجيهات الرسمية بهذا الشأن، وبناءً على توجيهات اتحاد الإمارات لكرة القدم ومجلس الشارقة الرياضي، وتفعيل كافة الإجراءات الاحترازية الصحية والآليات المرتبطة بتعزيز منظومة الصحة والسلامة لكافة المنتسبين، بالإضافة إلى أن النادي نفذ، وعلى الفور، القرار بإقامة المباريات بدون جمهور للفريق الأول لكرة القدم، وذلك ضمن إطار جهود دولة الإمارات الحثيثة للمساهمة في السيطرة على فيروس كورونا الجديد (COVID19)، ومنع انتشاره.

تفعيل

كما كشف الشامسي أن النادي، واستمراراً لمبادراته الرياضية والثقافية والمجتمعية والباقات التدريبية، أعلن عن تفعيل الوسائل التقنية التي يزخر بها النادي، وفي مقدمها خاصية البث المباشر في مختلف حسابات النادي في تطبيق (Instagram)، وحساب النادي في موقع (YouTube)، وذلك لإتاحة الفرصة أمام جميع الراغبين بحضور كافة الفعاليات والبرامج عبر خاصية البث المباشر، حرصاً على التفاعلية، وتعميم الفائدة للجميع، واستمرارية الأعمال في أنشطة وبرامج وفعاليات اللجنة الثقافية والمجتمعية، ومختلف أنشطة النادي إلكترونياً.

مشيراً إلى أن نادي الحمرية من الأندية السباقة التي حصلت على أربع شهادات في مجالات المواصفات القياسية الآيزو، وفي طليعتها نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية، ونظام الإدارة المتكامل، ونظام إدارة البيئة، ونظام إدارة الأحداث المستدامة، الأمر الذي عزز من الإجراءات الفعلية التي اتبعها النادي، خصوصاً توعية الموظفين وعمال الخدمات المساندة بأهمية النظافة، والمواظبة على غسل اليدين بشكل كافٍ، وتنفيذ المحاضرات التوعوية للتعريف بأهمية اتباع الإرشادات، بالتعاون مع الجهات المعنية، علاوة قيام النادي باعتماد بصمة الوجه للتوقيع على سجل الدوام للموظفين، بدلاً من البصمة اليدوية.

أما في مجال استمرارية الأعمال، بيّن الشامسي أن نادي الحمرية يعتبر من الجهات السباقة التي تعمل في مختلف أعمالها الإدارية والفنية عبر (بوابة نادي الحمرية الإلكترونية)، مفيداً بأنها بوابة تتيح لكافة الموظفين بالنادي للعمل معاً دون الاحتكاك المباشر بينهم، وذلك لاحتوائها على برامج لإدارة شؤون الموارد البشرية، والطلبات الإدارية، وإدارة الاجتماعات، والبريد، وإدارة المستودعات، ونظام لإدارة مؤشرات الأداء، والفعاليات الثقافية والإعلامية، إلى جانب العديد من الخصائص والمميزات التقنية التي تسهم في تقليل الاتصال الحسي المباشر بين الموظفين، وإدارة كافة الأعمال عن بعد، دون تعطل قطاعات وإدارات النادي المختلفة.