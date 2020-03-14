فيفياني : حزين للخسارة وتنتظرنا مواجهة مفصلية امام حتا

المصدر: الفجيرة- محمد فضل

عبر الإيطالي فابيو فيفياني مدرب الفجيرة عن حُزنه لهزيمة فريقه الثالثة على التوالي والتي حدثت اليوم امام الشارقة.

وقال المدرب : "تنتظر الذئاب مواجهة مفصلية امام الاعصار في الجولة المقبلة احد الفرق التي تنافسنا على البقاء في دوري الأضواء والشهرة " مشيراً الى أن الفجيرة لم يظهر بالمستوى المتوقع في ظل السيطرة الميدانية للفريق الضيف الذي توقعنا تُراجع مستواه بعد خوضه قبل ثلاث أيام مباراة مهمة امام العين في نصف نهائي الكاس لكن لاعبو الشارقة واصلوا أدائهم امام الفجيرة برتم عال و تمكنوا من تسجيل 3 اهداف.

كما أشار الى أن بداية فريقه أمام الشارقة كانت سيئة ودخل لاعبي الفجيرة لارضية الملعب وهم يتملكهم الخوف من الهزيمة ، واعتقد بأن فريقي كان محظوظاً لهزيمة منافسيه على بطاقة البقاء على التوالي بدءاً من حتا ومروراً بخورفكان وايضاً كلباء الذي انقاد للهزيمة امام بني ياس وقال علينا وضع حداً للهزائم الأخيرة واستعادة نغمة الانتصارات في ظل تبقي 7 جولات على نهاية الدوري.