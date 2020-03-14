الإمارات على بعد نقطتين من «المحترفين»

المصدر: متابعة - محمد فضل

عزز فريق الإمارات صدارته لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم بفوزه، اليوم ، على العروبة 2 - 1، ووصل إلى 39 نقطة،واصبح على بعد نقطتين من 4 مباريات لتحقيق حلم الصعود إلى «المحترفين»،سجل الهدفين البرازيلي ديغو سيلفا في الدقيقتين 19، 51، وأحرز للعروبة كينا داسيلفا «ق 38».

وأكمل الفريق اللقاء بعشرة لاعبين لحصول مازن جمعة على الإنذار الثاني «ق53»وتعادل الحمرية ودبا الفجيرة 2 - 2 في مباراة مثيرة استمرت 100 دقيقة سجل هدفي الحمرية كل من مايور روزا وسانتوس«ق 36 و99»، ولدبا خميس محمد وفينسيوس سيلفا «ق74، 85»، ووصل الحمرية إلى 27 نقطة ودبا إلى 25 نقطة.