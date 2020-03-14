العنبري : المنافسة على اللقب تزداد صعوبة

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

أكد مدرب الشارقة عبد العزيز العنبري صعوبة المنافسة على لقب دوري الخليج العربي في وقت تبقت فيه 7 جولات فقط من عمر المسابقة.

مشيراً إلى أن فريقه حقق فوزاً معنوياً على الفجيرة مستعيداً عافيته في اعقاب الهزيمة امام العين قبل 3 أيام في نصف نهائي كاس رئيس الدولة ومغادرة أجواء البطولة المحببة للشارقة .

وذكر العنبري بأن الانتصار على الذئاب مهم لفريقه الذي عادت له الروح من جديد واعتقد بأن لاعبي الشارقة قدموا مباراة كبيرة والتزموا بالتوجيهات والتعليمات وانا سعيد بالمستوى الذي بذلوه وبالجهد المبذول طوال ال90 دقيقة بعد ان سجلوا 3 أهداف واضعنا مثلها امام الفجيرة .

وذكر العنبري بأن الشارقة يظل من الفرق الكبيرة ودائما ما تطالبه جماهيره بحصد البطولات والالقاب ، كما أشاد بأداء اللاعبين المواطنين وكذلك الأجانب الذين تمكنوا من تسجيل الأهداف الثلاثة في مرمى الذئاب .