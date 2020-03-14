الجزيرة يحسم الديربي أمام العين

المصدر: ابوظبي - محمد محسن- تصوير سيف الكعبي

حسم فريق الكرة الأول لنادي الجزيرة، الديربي مع العين 3/1 الليلة على استاد محمد بن زايد، في ختام الجولة 19 لدوري الخليج العربي، وحافظ "فخر أبوظبي" على المركز الثالث، برصيد 36 نقطة، بينما تجمد رصيد "الزعيم" عند 37 نقطة في مركز الوصافة.

ويعتبر الجزيرة الأخطر خلال الـ 30 دقيقة الأولى من زمن الشوط الأول، وقد فرط علي مبخوت في فرصتين خطيرتين، خلال الدقيقتين 4و 22، واستطاع لابا كودجو مهاجم العين ان يسجل الهدف الأول ق39، ورد عليه "عموري" بأدراك التعادل ق42، رافضاً الاحتفال أمام "الزعيم" فريقه الأسبق.

وجاء الشوط الثاني مثيراً في منتصفه الأخير، حيث لعب "الزعيم" ناقص العدد بعد طرد بندر الأحبابي وتلقيه البطاقة الصفراء الثانية ق70، وشهدت ال 15 دقيقة الأخيرة تحولاً في المباراة، ونجح البرازيلي كينو، في تسجيل هدف التقدم للجزيرة ق82، وأضاف علي مبخوت الهدف الثالث في الوقت المحتسب بدل الضائع 90+4.