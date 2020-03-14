رازوفيتش: خسرنا أمام الوحدة بسبب الأرهاق

المصدر: أبوظبي: أحمد عيسى

أعاد الصربي فوك رازوفيتش مدرب الظفرة خسارة فريقه امام الوحدة إلى الأرهاق الذي عانى منه لاعبيه في الفترة الأخيرة وخاصة بعد أداء مباراة نصف نهائي كأس رئيس الدولة قبل 4 أيام لمدة 120 دقيقة.

وقال أنه كان يدرك تأثير هذا الأرهاق وحاول اللعب بطريقة مناسبة تمكن اللاعبين من تحقيق الفوز دون بذل مجهود كبير وأضاف: نجحنا في التقدم بهدف ولكن يجب أن نعترف بقوة المنافس الذي يضم مجموعة من أفضل اللاعبين المواطنيين والأجانب لذلك لم نستطع المحافظة على تقدمنا.

وأكد المدرب الصربي أنه رغم خسارة النتيجة لكنه راض تماما عن المستوى الذي قدمه لاعبو الظفرة ، ذاكرا أنهم حاولوا كثيرا حتى بعد التقدم بالهدف الأول إضافة هدف ثاني لكن الحظ لم يحالفهم.

وكشف رازوفيتش ان إصابة ياسين البخيت في العضل سبب جلوسه على مقاعد البدلاء، مشيرا إلى أن الجهاز الفني يعمل على تجهيزه تدريجيا قبل الدفع به اساسيا.

وأكد مدرب الظفرة انه سيعمل مع اللاعبين على معالجة الأخطاء وتدعيم الإيجابيات حتى يعود الفريق أكثر قوة للإنتصارات.