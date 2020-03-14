خيمينيز : تفوقنا على الظفرة وقدمنا مباراة متميزة

المصدر: أبوظبي: أحمد عيسى



أكد الأسباني مانويل خيمينيز مدرب الوحدة أن فريقه أستحق الفوز على الظفرة بالأداء الجيد الذي قدمه طوال شوطي اللعب ونجاحه في العودة إلى اللقاء بعد تأخره بهدف، ذاكرا ان لاعبيه قدموا مباراة متميزة ونالوا فوزا مستحقا بالإصرار والعزيمة.

وأشار خيمينيز إلى سيطرة فريقه على شوطي اللعب وقال: الظفرة لديه مهاجم رائع نجح في إحراز هدف من هجمة واحدة، بخلاف ذلك كنا الأكثر سيطرة على مجريات اللعب وكان بإمكاننا إنهاء المباراة بإريحية وبنتيجة أفضل لكننا نعرف أن الظفرة أيضا منافس قوي يعتمد على الأسلوب الجماعي في الأداء وعندما تواجه خصما بهذا المستوى فان الفوز يعتبر مكسبا.

وأثنى خيمينيز على لاعبي الوحدة وقال أنهم بذلوا حهدا مقدرا في المباراة ونجحوا في صناعة عدد من الفرص واضاف: المهم أننا خرجنا بالنقاط الثلاث وهذا ماخططنا له قبل اللقاء.

