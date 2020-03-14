الوحدة يخرج بفوز ثمين من معقل الظفرة

المصدر: ابوظبي- احمد عيسى



حقق الوحدة فوزا ثمينا على حساب مضيفه الظفرة 2-1 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على ملعب إستاد حمدان بن زايد آل نهيان ضمن مباريات الأسبوع 19 من دوري الخليج العربي، وقدم الفريقان مباراة متوسطة الأداء تقدم فيها صاحب الأرض عن طريق هدافه البرازيلي جواو بيدرو في الدقيقة 7 .

وتمكن أصحاب السعادة من العودة للقاء بهدفين حملا توقيع سبستيان تيجالي ق 58 و باول مبوكو ق 47، بالنتيجة رفع الوحدة رصيده إلى 35 نقطة وبقى الظفرة في 29 نقطة .



بدأ الفريقان المباراة بأداء مفتوح عكس رغبتهما في كسب النقاط، و ظهر في الهجمات المتبادلة التي لم تشكل خطورة تذكر، حتى تمكن البرازيلي بيدرو مهاجم الظفرة مبكرا من هز شباك الوحدة بضربة رأسية من عكسية خالد باوزير، لتشهد بعدها المباراة ردة فعل قوية من جانب الوحدة الذي بحث عن التعادل بعدة هجمات كانت أبرزها تهديفة جاسبار القوية ابعدها خالد السناني إلى ضربة ركنية، كما نجح السناني في التصدي لتهديفة لي ميونج من حالة إنفراد بجانب تصديه لضربة رأسية من شانج ريم، فيما غاب الظفرة عن الجانب الهجومي بعد أن تراجع إلى المنطقة الخلفية للتأمين على هدفه.

وفي الشوط الثاني عاد الوحدة أكثر نشاطا في الجانب الهجومي، وضغط على مرمى الظفرة الذي كاد أن يفاجئ ضيفه بالهدف الثاني من ضربة رأسية للبرازيلي بيدرو لكن الكرة أصطدمت بالعارض، ليأتى الرد بعدها من أصحاب السعادة بهدف التعادل عن طريق تيجالي من تمريرة ليم يونج، وأتبعه مبوكو بالهدف الثاني من تمريرة المخضرم إسماعيل مطر .

وبعد أن أنقلبت النتيجة لمصلحة الضيوف، تحرر الظفرة من الجانب الدفاعي وإجرى مدربه تبديلا هجوميا بدخول ياسين البخيت وسعيد الكثيري لكن دفاع الوحدة لعب بتماسك ونجح في حماية مرماه حتى أعلن قاضي الجولة عن نهاية المباراة بفوز الوحدة الثمين.