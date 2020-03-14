الشارقة يستعيد البريق ويصطاد الذئاب بثلاثية

المصدر: الفجيرة - محمد فضل - تصوير زيشان أحمد

قلص الشارقة الفارق بينه وبين شباب الأهلي المتصدر إلى 8 نقاط بعد فوزه على مضيفه الفجيرة بنتيجة 3-0 بعد مباراة لم يجد فيها الضيوف أي معاناة في الوصول لشباك الذئاب والذي تأزم موقفه كثيراً في المركز الأخير بعد تعرضه لانتكاسة جديدة اليوم وتجمد رصيده عند 12 نقطة في الوقت الذي رفع فيه الشارقة رصيده الى 35 نقطة

وتمكن محترف الشارقة البرازيلي ماركوس ميلوني من وضع فريقه في المقدمة بعد عمل جماعي رائع للاعبي الشارقة الذين تناقلوا الكرة برشاقة تامة لتصل إلى ميلوني الذي لا يخطئ طريق الشباك مسجلاً هدف الضيوف الأول في الدقيقة 19، وكاد الفجيرة أن يدرك التعادل عبر البرازيلي فرناندو غبرائيل والذي ارتطمت كرته ببطن عارضة حارس الشارقة عادل الحوسني ( د 29 )، وتبارى لاعبو الشارقة في إضاعة الفرص السهلة امام المرمى عبر كايو وميلوني ومينديز .

وكاد الفجيرة ان يعاقب الضيوف على اهدراهم للفرصة لكن الحارس عادل الحوسني كان حاضراً وحافظ على نظافة شباكه طوال زمن الشوط الأول الذي انتهى بتقدم الضيوف بهدف .

وخلال شوط المدربين واصل الشارقة ضغطه على جبهة الفجيرة ويتمكن محترف الشارقة ريان مينديز من وضع بصمته في المباراة بعد أن سجل هدف فريقه الثاني من مجهود فردي (ق 75 ) لتنتهي وفي الدقيقة الأخيرة أضاف الاوزبكي شوكوروف هدف الشارقة الثالث ( ق 90 ) والذي انتهت عليه المباراة .