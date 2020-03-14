«فيفا» و«الآسيوي» يهنئان راشد بن حميد

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

تلقى الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد الكرة، أمس، برقيتا تهنئة من انفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، ومن الشيخ سلمان بن إبراهيم، رئيس الاتحاد الآسيوي، بمناسبة توليه رئاسة اتحاد الكرة للدورة 2020-2024.

وتمنى انفانتينو التوفيق للمجلس الجديد في الأربع سنوات المقبلة، مؤكداً أن أبواب الاتحاد الدولي مفتوحة لدعم كرة القدم في الإمارات.

وأكد الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة استمرار التعاون المشترك مع اتحاد الكرة الإماراتي بما يخدم مصلحة الكرة الآسيوية، مؤكداً ثقته بقدرة إدارة مجلس الاتحاد الجديد بقيادة الشيخ راشد بن حميد النعيمي على التميز والتطور.