«الحصن» يواصل النزيف في «الأولى»

المصدر: (الفجيرة – محمد فضل)

فشل دبا الحصن في استعادة نغمة الفوز ووقع في فخ التعادل الثاني على التوالي بنتيجة 2 - 2 أمام مضيفه العربي، مواصلاً نزيف النقاط، لكنه ظل محافظاً على الوصافة برصيد 32 نقطة، سجل لـ«الحصن» البرازيلي روفائيل والعراقي محمد مصطفى، وأحرز للعربي العاجي بكاري والبرازيلي اليكسندر، وتعرض محمد مصطفى للطرد قبل ربع ساعة على نهاية المباراة.

وضيق البطائح الخناق على «الحصن» رافعاً رصيده إلى 29 نقطة بعد الفوز على مسافي بنتيجة 2 - 1، سجل للبطائح البرازيليان الكسندر وسواريس، ولمسافي بدر بلال، وفي المباراة الثالثة فاز الذيد على مصفوت بهدف إبراهيم الحمادي ليرفع رصيده إلى 17 نقطة وتختتم مباريات الجولة اليوم بمباراتين ويلعب العروبة مع الإمارات المتصدر، والحمرية مع دبا الفجيرة.