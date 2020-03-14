الفجيرة والشارقة.. لا بديل عن الفوز

المصدر: الفجيرة – محمد فضل، الشارقة - عز الدين جاد الله

يستقبل الفجيرة الأخير في سلم الترتيب ضيفه الشارقة في مباراة يدخُلها كل طرف بشعار الفوز ومصالحة الجماهير الغائبة احترازياً عن المدرجات، ويسعى الإيطالي فيفياني مدرب الفجيرة إلى وضع حد لهزائم الذئاب التي تجرعها فريقه من قبل توليه المهمة قبل 3 أسابيع خلفاً للجزائري بوقرة وهي الهزائم التي تواصلت أيضاً خلال عهده بعد أن خسر في أول مباراتين له تحت كابينة تدريب الذئاب على يد كلباء فريقه السابق والعين خلال المباراتين الماضيتين، ولذلك يسعى فيفياني إلى وضع بصمة اليوم أمام الشارقة الذي لا يمر بأفضل أحواله .

في المقابل يسعى الشارقة إلى علاج أحزانه في الفجيرة بتحقيق نتيجة إيجابية تنسيه خروجه من كأس صاحب السمو رئيس الدولة عقب خسارته من العين قبل ثلاثة أيام، وهي الهزيمة التي توقع لها الشارع الرياضي أن تؤثر في مسيرة الفريق في مسابقة دوري الخليج العربي التي تعد المسابقة الوحيدة المتبقية للشارقة في الموسم الجاري على المستوى المحلي.