الجزيرة والعين.. الديربي 24

المصدر: أبوظبي - محمد محسن، العين- طلحة عبدالله

يستضيف فريق الكرة الأول بنادي الجزيرة، في الثامنة والنصف من مساء اليوم، العين، على استاد محمد بن زايد، في ختام الجولة 19 لدوري الخليج العربي، والديربي يحمل رقم 24 منذ عهد الاحتراف، ودائماً مواجهات الفريقين، تتسم بالندية والحماس، ولا تعترف بأي حسابات تتعلق بحالة الفريقين من غيابات، أو موقعهما في قائمة الترتيب.

وفي تاريخ مواجهات الفريقين يتمتع الجزيرة بأفضلية تاريخية على العين خلال عهد الاحتراف، حيث فاز الجزيرة في 10 مناسبات، مقابل 8 للعين، بينما تعادلا في 5 مباريات.

وسيشكل الديربي ملامح المنافسة بين الفريقين في المربع الذهبي، حيث يأتي العين في الترتيب الثاني برصيد 37 نقطة، بينما يأتي الجزيرة في المركز الثالث بـ 33 نقطة، وهي خطوة لصاحب الأرض للاقتراب من «الوصافة» وتضييق الفارق مع شباب الأهلي المتصدر، خصوصاً أن المباراة على أرضه.

ويخوض «فخر أبوظبي» الديربي منتشياً بفوز على اتحاد كلباء 2- 1 في الجولة الماضية، ويتمتع بأفضلية الجاهزية البدنية عن العين الذي خاض مباراة ماراثونية أمام الشارقة الثلاثاء الماضي، في نصف نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، ونجح في التأهل إلى نهائي البطولة بعد الفوز 3- 2. ويحتفظ الجزيرة بقوته الضاربة، قبل مواجهة العين، ويتغيب فقط المدافع مسلم فايز، والجهاز الفني لديه بدلاء لتعويض مركزه أبرزهم المغربي محمد ربيع.

كايزر: حماس وتكافؤ

توقع الهولندي مارسيل كايزر مدرب فريق الكرة الأول بنادي الجزيرة «ديربي» حماسياً وممتعاً ومتكافئاً مع العين، مشيراً إلى أن فريقه يسعى إلى كسب النقاط الثلاث، وأيضاً تحقيق الفوز في المباريات المقبلة، وإنهاء الموسم في أفضل ترتيب. وأكد كايزر أن تحضيرات فريقه قد بدأت عقب الفوز على اتحاد كلباء.

بيدرو: واثق من الفوز

شدد البرتغالي، بيدرو إيمانويل، المدير الفني للعين، على ضرورة الوصول إلى أفضل درجات الجاهزية لمواجهة الجزيرة، وأكد ثقته في قدرة لاعبي فريقه على متابعة الانتصارات والعودة بالنقاط الثلاث.وقال : نحن نعيش أجواء رائعة بعد التأهل لنهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، ويتوجب علينا استغلال ذلك .