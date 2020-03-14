السماوي والنمور.. تضميد الجراح

المصدر: كلباء - محمد فضل، أبوظبي: أحمد عيسى

يستقبل بني ياس «السماوي» على ملعبه ضيفه اتحاد كلباء «النمور» عند الساعة الخامسة وخمس وأربعين دقيقة مساء اليوم ضمن جولات الأسبوع 19 من دوري الخليج العربي، في مباراة تضميد الجراح ومعانقة الانتصارات، بعد أن تعرض السماوي في الجولة الماضية إلى الخسارة أمام خورفكان وتبعتها خسارته أمام الظفرة في منافسة كأس صاحب السمو رئيس الدولة يوم الثلاثاء الماضي، بينما خسر اتحاد كلباء في مواجهة الجزيرة الشيء الذي يزيد من دافع الفريقين إلى تحقيق الفوز وخاصة أن ترتيبهما متأخر في روليت الدوري بجلوس بني ياس في المركز التاسع برصيد 20 نقطة واتحاد كلباء في الترتيب الحادي عشر برصيد 16 نقطة.

وفي كلباء يدخل لاعبو النمور مواجهة اليوم بهدف استعادة نغمة الانتصارات بعد الهزيمة الماضية أمام الجزيرة، ويخوضُ مدرب النمور الأوروغوياني خورخي داسيلفا المباراة بصفوف مكتملة بعد تعافي لاعب الارتكاز منصور البلوشي من الإصابة التي أبعدته عن آخر مباراتين، كما أن اللاعبين لديهم الرغبة في استغلال حالة عدم الاتزان التي يمر بها مستضيفهم السماوي الذي ودع مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة من نصف النهائي على يد الظفرة قبل أيام فضلاً عن هزيمته في آخر ثلاث مباريات دورية.