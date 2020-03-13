النصر يتخطى خورفكان بصعوبة

المصدر: دبي - عدنان الغربي - تصوير غلام كاركر

تمكن النصر من تخطي خورفكان بصعوبة بعدما تغلب عليه بهدف دون رد في المباراة، التي جمعتهما لحساب الجولة 19 لدوري الخليج العربي على استاد آل مكتوم مساء اليوم، وبهذه النتيجة ارتقى العميد إلى المركز السادس مؤقتا بـ31 نقطة، وتجمد رصيد خورفكان عند النقطة 15 في المركز 12.

جاء أداء النصر بطيئا في الشوط الأول، ورغم استحواذه على الكرة إلا أن الهجمات التي أوجدها لم تشكل خطرا حقيقيا على مرمى خورفكان، الذي لعب بطريقة دفاعية واعتمد على الهجمات المرتدة ولكنه لم يتمكن بدوره من الوصول إلى شباك العميد في الـ45 دقيقة الأولى.

في الشوط الثاني، نجح النصر في تحسين أدائه من الناحية الهجومية خاصة بعد دخول البرازيلي غابرييل فالنتيني وأثمرت محاولاته هدفا من رأسية المدافع غلوبير ليما.