كونتيس : طلبت من لاعبي حتا رفع رؤوسهم عالياً

المصدر: متابعة – محمد فضل

طالب اليوناني كونتيس مدرب حتا لاعبي فريقه بعدم الاستسلام والقتال حتى آخر جولة من عمر مسابقة دوري الخليج العربي وذلك في أعقاب هزيمته اليوم على يد الوصل 2-3 .

مشيراً الى انه حزين لخسارة فريقه والذي لم يكن سيئاً ونجحنا في صناعة عدة فرص امام المرمى لم يتم استغلالها بالشكل المطلوب وقدمنا مباراة كبيرة لكن في نهاية الامر النقاط ذهبت للطرف الاخر وعلي لاعبي الفريق رفع رؤوسهم عالياً وطي هذه الصفحة سريعاً والتفكير في المباراة المقبلة امام الفجيرة احد الفرق التي تنافسنا على بطاقة البقاء في دوري الخليج العربي .

وقال كونتيس بأن الفريق الضيف لاحت له فرصة قليلة واستغلها تماماً وفي المقابل أتيحت لنا عدد من السوانح لكن الحظ ادار ظهره لنا ولن نبكي على ما مضى وامامنا مباريات تبدو وكأنها نهائي كؤوس .