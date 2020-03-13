ريجكامب : رغم الغيابات العديدة حققنا الفوز على حتا

المصدر: متابعة – محمد فضل

عبر الروماني ريجكامب مدرب الوصل عن سعادته بتحقيق فريقه للفوز الثاني على التوالي خلال مسابقة دوري الخليج العربي.

مشيراً الى أنه دفع بعدد كبير من لاعبي فريق الرديف و كانوا عند حسن ظنه وقدموا مباراة كبيرة كفلت لهم العودة من ملعب الاعصار بالنقاط الثلاثة .

وأشار ريجكامب الى انه افتقد لجهود 11 لاعباً لأسباب مختلفة منها الإنذارات او الإصابات لكن الذين دفع بهم خلال المباراة لم يخيبوا ظنه ونجحوا في تطبيق خطته على اكمل وجه متجاوزين النقص العددي ، كما خص ريجكامب البرازيلي ليما صاحب الهدفين في مرمى حتا باشادة خاصة.

مشيراً الى انه يظل اللاعب الذي لا غنى عنه في قلعة الفهود ولا انسى دور حبوش صالح صانع الهدفين ولابد من الإشادة بكافة لاعبي الوصل معرباً عن أمله في عودة الغائبين للتشكيلة الأساسية للفريق مع قادم الجولات وقال في ختام حديثه بانه يأخذ كل مباراة على حدى وصولاً للمراكز الأربعة الأولى من مسابقة الدوري .