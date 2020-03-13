جيرارد: تقنية الفار لم تكن سبباً في فوز شباب الأهلي

المصدر: عجمان- ياسر قاسم

عبر جيرارد المدير الفني لفريق شباب الاهلي عن سعادته بالفوز على عجمان 5-2 في أول مهمة له مع الفريق في دوري الخليج العربي.

وقال ان المباراة شهدت تقلبات في الشوط الثاني منها تعادل عجمان في بداية الشوط ثم العودة القوية لفريقه وتمكن من حسم النتيجة ببراعة، وقال ان الأخطاء التي نتج عنها هدفي عجمان سوف تتم مراجعتها بشكل دقيق، مشيراً إلى المشكلة ربما تكون نفسية، خاصة وان فريقه كان متقدم في النتيجة لهدفين دون رد في الشوط الأول.

ونفى جيرارد أن تكون تقنية الفار ساعدت فريقه في الفوز بعد احتساب ركلة جزاء وطرد لاعب عجمان فييرا، موضحاً ان عجمان نفسه استفاد من تقنية الفار في احتساب ركلة جزاء، واعتبر الفوز نتيجة طبيعية لفريقه قياساً بما قدمه في المباراة.