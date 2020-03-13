الوصل يعمق جراح الاعصار ويفوز عليه بثلاثية

المصدر: متابعة – محمد فضل – تصوير – زيشان احمد



عمق الوصل من جراح الاعصار الحتاوي وقربه أكثر من أي وقت مضى لدائرة الهبوط بعد الفوز عليه في عقر داره بنتيجة 3/2 بعد مباراة مثيرة شهدت تسجيل ثلاثة اهداف خلال خمس دقائق ليرفع الوصل الذي تحدى الغيابات العديدة رصيده الى 29 نقطة ويتجمد الاعصار عند 12 في المركز الثالث عشر " قبل الأخير " وتزداد وضعيته حرجاً بعد ان ظل في مركزه الحالي لأكثر من عدة جولات.

وكانت الاثارة حاضرة بقوة خلال مجريات الشوط الأول الذي شهد بمفرده أربعة اهداف بواقع هدفين لكل فريق حيث سجل ثنائية الوصل خلال هذا الشوط البرازيلي ليما ( ق 17 و21 ) ولحتا البرازيلي روزا وعبد الله كاظم قس الدقيقتين 19 ، 40 .

ومع انطلاقة شوط المدربين أعاد اللاعب الشاب ناصر أنور فريقه الوصل للواجهة من جديد بعد ان تلقى تمريرة سحرية من زميله صالح حبوش والذي وضع أنور في مواجهة حارس مرمى حتا درويش محمد والذي فشل بدوره في صد الكرة التي عانقت الشباك في الدقيقة 54 لينتهي اللقاء بفوز الفهود على حتا بنتيجة 3-2 .