شباب الأهلي يبصم بالخمسة على النقطة 43

المصدر: عجمان ياسر قاسم - تصوير سالم خميس

وصل شباب الأهلي متصدر الترتيب في دوري الخليج العربي للنقطة 43 بفوزه خارج ملعبه على مضيفه عجمان بإستاد راشد بن سعيد بنتيجة 5-2 ضمن الجولة 19، وبقي عجمان في 18 نقطة.

انتهى الشوط الأول بتقدم شباب الأهلي بهدفين دون رد سجلهما أحمد خليل "ق 34" وليوناردو دا سيلفا "ق 43"، ولم ينتظر عجمان كثيراً في الشوط الثاني لتقليص النتيجة فسجل له وليام اوسو "ق 50"، وواصل عجمان أفضليته في بداية الشوط الثاني حتى نجح في تعديل النتيجة من ركلة جزاء احتسبها الحكم احمد سالم خلفان "ق 62" بعد العودة لتقنية "الفار" نتيجة ابعاد ليوناردو للكرة بيده داخل الصندوق وتصدى لها بنجاح فاندر فييرا.

وتكرر المشهد لصالح شباب الأهلي عندما احتسب الحكم ركلة جزاء "ق 74" نتيجة مخالفة من فاندر فييرا على ليوناردو وأتبع الحكم قراره بطرد فييرا بالبطاقة الحمراء ونجح كارتابيا في تسجيل الهدف الثالث من هذه الركلة، وأضاف شباب الأهلي الهدف الرابع من "نيران صديقة" لمدافع عجمان "ق 83" ثم أضاف أحمد خليل الهدف الخامس "ق 85".