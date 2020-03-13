النصر وخورفكان.. صحوة وطموح

المصدر: دبي-عدنان الغربي، خورفكان- محمد فضل

يستضيف النصر نظيره خورفكان الساعة 20:30 مساء اليوم، لحساب الجولة 19 لدوري الخليج العربي، على استاد آل مكتوم، في لقاء يتطلع من خلاله الفريقان لمواصلة سلسلة نتائجهما الإيجابية، حيث يستهدف العميد الوصول إلى النقطة 31 وتشديد الملاحقة على فرق المقدمة، فيما يطمح النسور القادم من 5 مباريات دون هزيمة من بينها 3 انتصارات على فرق الشارقة والجزيرة وبني ياس، إلى تأكيد صحوة الدور الثاني والاقتراب أكثر ما يمكن من المنطقة الدافئة.

نتائجبدورِه يرحل خورفكان إلى ملعب النصر من أجل مواصلة سلسلة نتائجه الجيدة التي دشن بها مرحلة الإياب، الفريق المنتفض لا يزال يُحيط به خطر العودة من جديد إلى دوري الهواة على الرغم من أنه أفضل حالاً من حتا والفجيرة، وربما احتاج نسور الخور إلى 8 نقاط لتأمين بقائهم رسمياً مع الكبار.

تطور

من جانبه، أكد الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش مدرب النصر صعوبة المباراة في ظل المستويات القوية، التي يقدمها خورفكان في الوقت الحالي، ووصفه بالفريق الأكثر تطوراً في مرحلة الإياب وهو ما تترجمه نتائجه الإيجابية في الجولات 5 الأخيرة التي لم يذق فيها طعم الخسارة. وقال كرونو: المباراة ستكون صعبة للغاية أمام فريق متوهج وقادم من سلسلة إيجابية، كما أننا لا نظهر، أحياناً، بمستوانا الحقيقي عندما نلتقي الفرق الصغيرة، عكس مباريات الديربي أو مواجهات الفرق الكبيرة التي يقدم فيها النصر أداء قوياً.

تألق

بدوره، قال الصربي جُوران مدرب خورفكان إن إبقاءه على تشكيلة الفريق فرضته ظروف تألق الوجوه التي يدفع بها دائماً أثناء المباريات والتي أثبتت أحقيتها في التواجد بصورة مستمرة ضمن القائمة الأساسية للفريق وذلك في أعقاب تحقيق النتائج الإيجابية التي يحققها نسور خورفكان، معرباً عن أمله باستمراريتها حتى يؤكد لاعبو الفريق بقاءهم رسمياً في دوري الخليج العربي.