حتا والوصل.. خطوة إلى الأمام

المصدر: حتا - علي الظاهري

يستضيف استاد حمدان بن راشد مباراة حتا وضيفه الوصل الساعة 5:45 مساء اليوم، لحساب الجولة 19 لدوري الخليج العربي، ويتطلع الفريقان إلى التقدم خطوة للأمام، حيث يحتل حتا المركز الثالث عشر برصيد 13 نقطة، فيما يحتل الوصل المركز الثامن برصيد 26 نقطة.

من جانبه، أعرب اليوناني كريستوس كونتيس مدرب حتا، عن سعادته بجاهزية اللاعبين عطفاً على التدريبات الأخيرة قبل مباراة الوصل، مشيداً بالأجواء العامة والحالة الذهنية للاعبين، موضحاً أن المواجهة تجمعهم بفريق يملك طموحاً في الدوري وتكسب المباراة أهمية كبيرة باعتبارها في ملعب حتا على أرضه وبين جماهيره، مشدداً على ضرورة التفكير واللعب بصورة إيجابية للخروج بالنتيجة التي يتطلع إليها الجميع. كما كشف كونتيس عن غياب ماهر جاسم، بسبب حصوله على البطاقة الحمراء في الجولة الماضية أمام الشارقة.

على جانب آخر، يسعى فريق الوصل الأول لكرة القدم، إلى الظفر بالنقاط الثلاث من مباراته المهمة اليوم، أمام مضيفه حتا، ووصف الروماني ريجيكامب مدرب فريق الوصل الأول لكرة القدم، غياب 11 لاعباً عن فريقه في مباراته اليوم أمام مضيفه حتا ضمن الجولة 19 لدوري الخليج العربي، بالوضع الاستثنائي، مبدياً ثقته العالية بمقدرة فريقه على تجاوز منافسه حتا رغم التأثير الواضح لغياب عدد كبير من نجوم التشكيلة الأساسية للفهود، لافتاً إلى أن الوصل ذاهب إلى حتا من أجل حصد النقاط الثلاث، واصفاً المنافس بالمميز.

وشدد ريجيكامب على أنه ليس من السهل على أي فريق أن يخوض مباراة مهمة في بطولة كبرى، وهو يفتقد إلى عدد كبير من لاعبيه الأساسيين، كاشفاً النقاب عن أنه سوف يمنح الفرصة لعدد من الوجوه الشابة لسد فراغ غياب اللاعبين الأساسيين، مشدداً على أنه كونه مدرباً لم يتوقع أن يمر بمثل هذا الظرف الصعب والوضع الاستثنائي، مجدداً تأكيده على أنه لا مفر من خوض التحدي بالمتاح والمتوفر من اللاعبين في نادي الوصل.