عجمان وشباب الأهلي.. عودة وصدارة

المصدر: عجمان - ياسر قاسم، دبي - إيهاب زهدي

يبحث فريق عجمان عن نتيجة إيجابية عندما يستضيف نظيره شباب الأهلي في الخامسة و 45 دقيقة مساء اليوم باستاد راشد، وذلك لوضع حد لنتائجه السلبية في آخر جولتين بالخسارة من الظفرة ثم الوحدة، طمعاً في التحرك من النقطة 18 التي أبقته في المركز العاشر للترتيب في دوري الخليج العربي، ويختلف ظروف الفريق في مباراة اليوم للأفضل لكونه مكتمل الصفوف بعودة اللاعبين أبوبكر تراولي، وحسن زهران، ومحمد الشحي، وحسين عبد الرحمن، وراشد مال الله.

ويتطلع شباب الأهلي إلى استعادة طريق الانتصارات، بعد التعادل 2-2 في الجولة الماضية مع النصر، وتعزيز صدارته لترتيب دوري الخليج العربي، والتي يعتليها «فرسان دبي» حالياً برصيد 40 نقطة، مع إدراك الجهاز الفني الجديد للفريق بقيادة المدرب الإسباني جيرارد زاراغوسا، لصعوبة المهمة أمام «البركان» الذي طالما قدم مستويات قوية وحماسية على أرضه في مواجهات سابقة بين الفريقين.

ندية

وأكد المدير الفني لفريق عجمان أيمن الرمادي، اطمئنانه على فريقه في مباراة اليوم رغم صعوبة المهمة أمام متصدر الترتيب العام، مرجعاً ذلك لطابع الندية الذي يُميز مواجهات عجمان مع شباب الأهلي، وأكد في الوقت نفسه صعوبة المباراة لاعتبارات كثيرة من بينها أن المنافس يضم نخبة كبيرة من اللاعبين المعروفين، زيادة على أنه المرشح القريب حالياً من بطولة الدوري من ناحية حسابية.