حميد يوسف: التأهل لمونديال 2022

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

وجّه حميد يوسف، عضو شركة الوصل لكرة القدم، مشرف الفريق الأول، التهنئة إلى الشيخ راشد بن حميد النعيمي وأعضاء قائمته الانتخابية على ثقة الجمعية العمومية أمس، وقال: «الشارع الرياضي الكروي ينتظر عملاً دؤوباً وجهداً كبيراً من مجلس الإدارة الجديد على صعيد المنتخبات والحكام والمسابقات، والعديد من الفئات الكروية الأخرى».

وتمنى حميد يوسف توفير الأجواء الإيجابية أمام المنتخب الوطني لاجتياز التصفيات الآسيوية المشتركة، والتأهل إلى مونديال 2022، ليكون إنجازاً جديداً لرياضة الإمارات ومجلس الإدارة الجديد لاتحاد الكرة، ومثل تلك الأمنيات تحتاج إلى عمل دؤوب وجهد كبير خلال الفترة المقبلة، مع بناء قاعدة قوية من منتخبات المراحل ، لضمان تواصل الأجيال.