الجنيبي: نعمل بروح الفريق الواحد

المصدر: دبي- البيان الرياضي

أكد عبد الله ناصر الجنيبي، النائب الأول لرئيس الاتحاد رئيس رابطة المحترفين أن العمل بروح الفريق الواحد هو سر نجاح أي عمل، وأن الاتحاد والرابطة منظومة واحدة تتكامل بهدف تطوير كرة الإمارات، وقال: نظام القائمة يهدف إلى توجيه رسالة مفادها أن الانسجام سيكون موجوداً بين فريق العمل.

وعن أهمية تطوير المنتخبات ، قال: القضية لا تنحصر في المنتخبات، لكن هي منظومة متكاملة للكرة تشمل المراحل السنية ومنتخبات المراحل والأكاديميات وغيرها، وكل هذه الأمور من أولويات المجلس.

وقدم الجنيبي الشكر لأعضاء مجلس إدارة اللجنة الانتقالية وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة في الدورة الماضية، مشيداً بالعمل الذي قدموه، وقال: عاصرت تلك الفترة وشاهدت الجهد الذي بذلوه وعلينا الاستمرار على النهج نفسه.

وأضاف: حالياً نبدأ مرحلة جديدة ونتمنى التوفيق للجميع وأمامنا تحديات كبيرة ولا بد من وضع النقاط على الحروف، وأول اجتماع سيعقد الأسبوع المقبل سيشهد توزيع الحقائب على الأعضاء ومناقشة الرؤى الموجودة لدى فريق العمل الجديد.

وعن مستقبل مدرب المنتخب يوفانوفيتش قال الجنيبي: نترك أمر مدرب المنتخب الوطني للجنة المنتخبات، وأعتقد أنه من الصعب الحكم على عمل المدرب، الذي لم يحصل على فرصته بعد.

احتفالية

تم تقطيع كيكة تحمل اسم وشعار اتحاد الكرة في احتفالية بمناسبة اختيار مجلس الإدارة الجديد للعمل في الدورة الانتخابية الممتدة حتى عام 2024، وكانت لمسة طيبة من الأمانة العامة التي يتولاها محمد بن هزام الذي بذل جهداً كبيراً في إخراج اجتماع الجمعية العمومية بصورة مشرفة.