حمد الكتبي: مطلوب ضوابط لملف اللاعب المقيم

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

هنأ حمد الكتبي رئيس مجلس إدارة نادي البطائح، مجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي على نيل ثقة أعضاء الجمعية العمومية للدورة الانتخابية الممتدة للسنوات الأربع المقبلة، وقال: «طموحاتنا كبيرة للارتقاء بكرة الإمارات وتطوير العمل في العديد من الملفات المهمة، مثل المنتخبات».

وقال: ننتظر من اتحاد الكرة حسم ضوابط ملف اللاعب المقيم، بعد أن خرج تطبيقه عن إطاره المحدد ، بعد أن استعانت بعض الأندية بلاعبين من دول خارجية دون منح الفرصة أمام الموهوببن من المقيمين الفعليين بالدولة، مما زاد عدد الأجانب،ونأمل من اتحاد الكرة السعي للارتقاء بمنظومة العمل في دوري الدرجة الأولى والاهتمام بالنقل التلفزيوني الذي يساعد الأندية على تأدية رسالتها.