الرياضة الخليجية والعربية تفقد عيسى بن راشد

المصدر: دبي - البيان الرياضي

نعى الديوان الملكي البحريني أمس الشيخ عيسى بن راشد بن عبدالله آل خليفة، النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، الرئيس الفخري للجنة الأولمبية البحرينية، وواحداً من أهم الشخصيات التي أثرت الحركة الرياضية الخليجية والعربية على مدى التاريخ الطويل والذي يعد «أيقونة» دورات الخليج.

ووُلد الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة عام 1939، بمدينة المحرق، والتحق بكلية الحقوق في جامعة عين شمس المصرية، وتخرج فيها عام 1963، وتقلد عدة مناصب قيادية في البحرين، بداية من رئاسة نادي البحرين، والاتحاد البحريني لكرة القدم من 1974 حتى 1988، وهي أطول فترة رئاسة للاتحاد.

ترأس الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة، مجلس إدارة اللجنة الأولمبية البحرينية، عند تأسيسها في 1979، وعُيِّن رئيساً للمؤسسة العامة للشباب والرياضة البحرينية بدرجة وزير، وشغل منصب نائب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة منذ عام 1999، حتى وفاته في عام 2020.

وحصل الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة على عدة أوسمة وجوائز تقديرية منها، وسام الشيخ عيسى بن سلمان من الدرجة الأولى، ووسام البحرين من الدرجة الأولى، ووسام الدفاع الوطني من دولة الكويت، والوسام الفضي من اللجنة الأولمبية الدولية، ووسام التميز الأولمبي الذهبي.